Immobile conferma: «Volevo lasciare la Nazionale ma poi Mancini...»

Ai microfoni di RadioRai Ciro Immobile ha confermato l’intenzione (passata) di voler lasciare la Nazionale. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sì, volevo lasciare. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose. Poi, però, a mente lucida ho parlato con Mancini e mi sembrava che avesse ancora bisogno di me, per ora e per il futuro. C’è ancora bisogno di noi veterani, anche per accompagnare il rinnovamento coi giovani, per la rinascita dell’Italia. Come ha detto il ct, inizia ora la nostra rimonta per il prossimo Europeo e per il prossimo Mondiale».