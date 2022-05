Immobile, caviglia gonfia e dolorante: in dubbio per la Juve. Le ultime

Il bomber della Lazio Immobile è alle prese con un problema alla caviglia destra. È in dubbio per il match contro la Juve

Fiato sospeso in casa Lazio per le condizioni di Ciro Immobile. Come riportato da La Repubblica, il bomber biancoceleste ha la caviglia destra gonfia e dolorante ed è quindi in dubbio per la sfida di lunedì prossimo contro la Juventus.

Il capitano riposerà per alcuni giorni per cercare di recuperare e alleviare la sofferenza. Lo stesso Immobile, comunque, conta di farcela per il big match con i bianconeri.