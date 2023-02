Immobile seccato per il cambio di Sarri: perché non l’ha presa bene

Immobile seccato per il cambio, Sarri: «Già lo sapeva». Il centravanti della Lazio è stato sostituito da Felipe Anderson

Un Ciro Immobile piuttosto seccato quello che è stato richiamato da Maurizio Sarri Al minuto 68 di Verona – Lazio. L’attaccate ha scosso la testa allargando le braccia, ma appena arrivato nei pressi della panchina ha abbracciato il tecnico toscano.

«Era programmato – spiega Sarri nel post partita – che uscisse Ciro. Ne abbiamo approfittato per far recuperare parzialmente Anderson, il giocatore che nelle ultime 5 ha accumulato più minutaggio». In realtà Immobile sperava, vista anche la situazione, di essere lasciato in campo per qualche minuto in più.