Immobile a caccia del gol perduto: la Lazio si affida ancora a lui

Ciro Immobile non segna ormai da 7 partite di campionato: la Lazio, però, continua ad affidarsi a lui per puntare alla vittoria

Un digiuno lungo e pesante, che sta influendo molto anche sul rendimento offensivo di tutta la Lazio. Da ormai 7 partite, la Scarpa d’Oro Ciro Immobile non va a segno: come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa striscia negativa è tra le più lunghe per il bomber da quando veste la maglia biancoceleste.

Tuttavia, la squadra allenata da Simone Inzaghi nella sfida di oggi contro il Verona si affiderà un’altra volta a lui per cercare di ottenere un’importantissima vittoria in ottica Champions. Andando in rete, il numero 17 arriverebbe anche a 150 gol in Serie A, divenendo il quinto giocatore più veloce a riuscirci (8 anni e 228 giorni dalla sua prima marcatura) dopo Nordhal, Meazza, Nyers e Signori.