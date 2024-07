Besiktas, dopo Immobile i turchi sono scatenati: ecco il PROSSIMO OBIETTIVO

Immobile Besiktas, dopo l’arrivo dell’ex Lazio i turchi sono scatenati: ecco il prossimo grosso nome per il calciomercato

Il Besiktas, dopo l’acquisto di Ciro Immobile dalla Lazio, continuano a lavorare sul calciomercato con ambizioni sempre maggiori.

Come riportato dal portale turco Fanatik, i bianconeri di Istanbul vogliono affiancare l’ex capitano dei biancocelesti è Marco Asensio, ex Real Madrid e attualmente al PSG: lo spagnolo non è felice nella capitale francese, dove è finito in fretta ai margini della società. I turchi sono pronti a proporre un prestito ai francesi.