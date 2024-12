Immobile Besiktas, l’ex Lazio ha rimediato un infortunio: l’entità e i tempi di recupero

Immobile Besiktas, l’attaccante ha rimediato un infortunio nei minuti finali del match contro il Fenerbahce. Le ultime

Infortunio per l’ex Lazio Ciro Immobile. L’attuale attaccante del Besiktas ha accusato un problema muscolare nei minuti finali della partita vinta per 1-0 contro il Fenerbahce. Secondo TRT Spor, il calciatore è in dubbio per la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt in programma giovedì 12 dicembre alle 21:00.

Per saperne di più bisognerà attendere gli esami strumentali dei prossimi giorni, i quali chiariranno l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero.