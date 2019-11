Immobile, uno dei tre attaccanti con il piede più caldo della Serie A

Immobile, il bomber biancoceleste continua a segnare in campionato: per lui una rete ogni 67 minuti

La Lazio vince anche grazie alle reti di Ciro Immobile. Con il gol di ieri sono 14 in sole 12 partite di campionato. Il numero 17 è tornato ad essere decisivo.

Come riporta CalcioDatato l’attaccante biancoceleste è uno dei tre attaccanti dal piede più caldo in questo inizio di stagione. Una rete ogni 67′ per Immobile, meglio solo Muriel (un gol ogni 62′) e sul terzo gradino del podio c’è Cornelius (un centro ogni 79′).