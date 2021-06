Immobile, anche in Francia elogiano Ciro: «L’imperatore di Lazio e Italia»

Piovono elogi su Ciro Immobile, in gol contro Turchia e Svizzera. Anche Le Figaro in Francia celebra il centravanti

Con i gol contro Turchia e Svizzera, Ciro Immobile ha zittito i critici che spesso lo avevano accusato di scarsa continuità e freddezza in Nazionale, al contrario di quanto il centravanti faccia in maglia Lazio. L’attaccante è il terminale della manovra offensiva di Roberto Mancini, che dopo aver dominato il girone A di Euro2020, punta ancora sul biancoceleste per scalare la vetta della competizione.

Agli elogi in patria, si aggiungono quelli d’Oltralpe, in particolare in Francia, dove Le Figaro ha celebrato le prestazioni di Re Ciro: «L’imperatore del suo regno. La giusta ricompensa, per un attaccante in piena consapevolezza da quando è approdato alla Lazio, dove è diventato capitano».