Immobile alla Rai: «Ci sta girando tutto storto ma dobbiamo restare uniti»

Immobile, l’attaccante biancoceleste rilascia a caldo alcune dichiarazioni commentando il pari con la Macedonia

PAROLE – È un momento in cui c’è bisogno di stare ancora più uniti, perché ci gira un po’ così. Oggi un tiro in porta un gol. Eravamo riusciti anche a fare la nostra partita nonostante il campo che avete visto. Eravamo messi bene in campo, peccato. Abbiamo avuto un po’ di occasioni nel primo tempo ed eravamo stati bravi a crearle. È un momento in cui gira così, proveremo a rifarci martedì in un impegno per noi fondamentale. Oggi purtroppo è andata così, dobbiamo lavorare