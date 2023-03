Immobile acciaccato: Ciro a riposo con l’AZ Alkmaar

Ciro Immobile non ha partecipato all’allenamento per un fastidio a flessore e caviglia: il bomber rimarrà a riposo in Conference

Ciro Immobile, con ogni probabilità, partirà dalla panchina nella sfida di domani all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League (calcio d’inizio alle 18:45).

L’attaccante della Lazio non ha infatti partecipato all’allenamento di ieri per un doppio fastidio a flessore e caviglia: nessuno in casa biancoceleste vuole correre rischi in vista degli ultimi decisivi mesi di stagione. Lo riporta Il Messaggero.