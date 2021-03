Immobile a riposo per Bayern Lazio. Il bomber ha bisogno di recuperare

Ciro Immobile resterà a riposo per Bayern Monaco Lazio. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per recuperare

Inzaghi spera nell’impresa ma sa che ribaltare il risultato dell’andata in casa del Bayern Monaco è davvero complicato. Per questo motivo non rischierà Ciro Immobile: il bomber biancoceleste resterà a riposo in panchina. Al suo posto dovrebbero agire Correa e Muriqi, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore numero 17 ha da qualche tempo un problema al tendine d’Achille, ma non ha mai trovato occasione per riposare. Questa sera, contro il Bayern, dovrebbe rimanere a riposo per recuperare in vista del campionato: c’è bisogno dei suoi gol per puntare al quarto posto.