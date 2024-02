Immobile a Mediaset: «Sappiamo che il Bayern è in difficoltà ma domani noi dobbiamo fare questo»

Immobile, l’attaccante biancoceleste si prepara al match di domani con il Bayern rilasciando queste parole a Mediaset

Alla vigilia della gara di domani con il Bayern che vale gli ottavi di Champions, ai microfoni di Mediaset ha parlato Immobile, che si proietta cosi sulla gara

PAROLE – Il Bayern ha avuto un po’ di problemi in campionato ma la qualità della squadra resta altissima. Dobbiamo esser bravi a toccare tutte le corde non solo quelle mentali ma anche quelle tecniche e tattiche

GARA – Abbiamo bisogno di esser ordinati nell’affrontare determinate squadre, cercare di limitare i loro punti forti che sono la parte offensiva e l’aggressività con cui si difendono. La squadra deve dare tutto perché la gente merita una grande prestazione

CONDIZIONE – I momenti più brutti sono superati, mentalmente ho raggiunto una condizione ottimale quindi arrivo alla gara in un buon stato di forma. Per me, per il mio ruolo, tutta la squadra deve girare per poter dare il massimo

DARE TUTTO – Saremmo dei pazzi a regalare la partita al Bayern, bisogna giocarla al massimo