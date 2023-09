Immobile a LSR: «La Champions è il premio di 2 anni di duro lavoro»

Immobile, il centravanti biancoceleste nel pre gara ha rilasciato alcune dichiarazioni esternando le sue emozioni per la sfida affascinante

La Lazio ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Champions, ma durante il pre gara ai microfoni di Lazio Style Immobile, ha esternato le sue emozioni a caldo

PAROLE – Questa è una competizione difficilissima, ma per arrivarci abbiamo fatto un lavoro di 2 anni. Partite semplici non ce ne sono. Loro sono abituati a giocarla e sono allenati bene. È la partita perfetta per noi, arriva in un momento non facile, ma ci si può rialzare.

Sono felice di rivedere la Lazio in Champions. Per i tifosi è un orgoglio, finalmente ascoltano quella famosa musichetta. Vogliamo fare bella partita anche per loro.

Vorrei che la squadra si divertisse. Questa è una competizione bellissima, la più importante per i club e vorrei che la squadra se la goda al massimo