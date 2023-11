Immobile a LSC: «Questa partita ci deve dare fiducia in vista del derby» Le parole del capitano biancoceleste

Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Channel nel post gara di Lazio Feyenoord:

MVP- «È un altro premio importante, ma devo ringraziare la squadra e anche i tifosi che hanno creato un’atmosfera unica allo stadio

GIRONE- «I dettagli faranno la differenza fino alla fine. Lotteremo con Atletico e Feyenoord per passare il turno e siamo felici di poterci confrontare contro queste squadre. Dopo la sosta ci aspetta il Celtic in un’altra sfida cruciale per il cammino europeo»

TRAGUARDI- «Mi piace novembre d’altronde preferisco l’inverno all’estate, forse perché si gioca e quindi per questo mi esprimo meglio e riesco a raggiungere certi risultati. Questa deve essere una partita che ci deve dare fiducia in vista del derby. Dobbiamo focalizzarci sul campionato visto che siamo indietro»