Immobile da 4 per Il Messaggero: mai visto così alla Lazio. Il centravanti di Sarri vive il peggior momento in biancoceleste

Per Il Messaggero è Ciro Immobile il peggiore in campo della Lazio nella deludente prova complessiva contro l’Atalata

4 IN PAGELLA – Soltanto sette gol in 16 gare. Numeri alla mano, è lo score peggiore da quando indossa la maglia della Lazio. Ha due grandi occasioni, ma le divora entrambe.A conferma che non sta attraversando un ottimo periodo