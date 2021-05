Immobile a quota 150, tra i big d’Europa: meglio di lui solo 5 top player

Ciro Immobile sale a 150 gol con la maglia della Lazio nelle varie competizioni. Solo cinque top player hanno fatto meglio di lui

Semplicemente Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha segnato 150 gol in tutte le competizioni dal suo esordio in biancoceleste, nella stagione 2016/2017: solo cinque top player hanno fatto meglio, come evidenziano i dati della Lega Serie A.

«Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati».