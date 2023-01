Immobile torna a guidare la Lazio: dato pazzesco alla prima dell’anno. È come se l’attaccante non giocasse da 80 giorni

Per Immobile quello di domani è un nuovo inizio molto più che per gli altri compagni di squadra. La prima parte di stagione, infatti, si è chiusa per l’attaccante a metà ottobre, un mese prima del vero rompete e righe per il Mondiale. Tutta colpa dell’infortunio al bicipite femorale sinistro, rimediato il 16 ottobre contro l’Udinese.Da allora Ciro ha giocato soltanto gli ultimi minuti del match con il Monza del 10 novembre, salvo poi rientrare subito ai box a causa di un affaticamento alla coscia destra. In pratica è come se non giocasse da 80 giorni, da quell’ultima presenza «vera» nella gara con l’Udinese, necoincisa con il momento più brutto della sua stagione. Da quando è arrivato alla Lazio ha sempre fatto almeno un gol nella prima partita del nuovo anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.