Ilic Lazio, contatti indiretti per il centrocampista del Torino. Spunta un nuovo nome: qual è la situazione

Ilic Lazio, le ultime novità sui movimenti di mercato del club capitolino. Ecco chi sta puntando la società

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio continua a lavorare per infoltire il centrocampo a disposizione di Marco Baroni. Tra i nomi graditi, c’è quello di Ivan Ilic del Torino.

Al momento vi sono stati solamente contatti esplorativi con gli agenti per capire eventuali condizioni. Al momento, quindi, non è in corso alcuna trattativa diretta tra i club. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in questi ultimi giorni di mercato.