Ilic Lazio, si entra nel vivo: contatto Lotito Setti

Il nome di Ilic torna prepotentemente in corsa in casa Lazio: contatto tra Lotito e Setti, patron del Verona

La situazione Luis Alberto, non convocato per l’amichevole con il Valladolid, ha riaperto la pista Ilic. E, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, si sarebbero riaperti i contatti tra Lotito e Setti.

Confermato l’interesse del patron biancoceleste, con l’intenzione di chiudere il tutto entro una settimana circa. 15 milioni, 12 di parte fissa e 3 di bonus, sarebbe la valutazione del giovane serbo. Forse stavolta ci siamo davvero per il 21enne centrocampista.