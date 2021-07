Il West Ham saluta Felipe Anderson: «Grazie e buona fortuna»

Il West Ham ha salutato con un post su Twitter il neo giocatore della Lazio Felipe Anderson.

«Possiamo confermare che abbiamo raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo non divulgato di Felipe Anderson alla Lazio. Grazie per tutti i tuoi sforzi e buona fortuna Felipe».

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.

Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!

— West Ham United (@WestHam) July 16, 2021