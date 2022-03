Il tecnico del Piacenza: «Grande impatto di Armini e Marino»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Piacenza ha esaltato l’impatto avuto dagli arrivi di Armini e Marino: le sue dichiarazioni sui due giovani

Intervenuto nella trasmissione ABC del calcio, il tecnico del Piacenza ha parlato in questi termini di Armini e Marino:

«Armini ha avuto un impatto positivo. Nel girone d’andata ha giocato sempre, in questo girone di ritorno un po’ meno anche perché alla ripresa ha avuto un problema fisico. Sicuramente ci ha dato un grosso contributo e insieme a lui anche Marino sempre di proprietà della Lazio e sempre classe 2001, che ha giocato parecchio. Siamo una squadra che scende in campo sempre con 4-5 giovani dal 2000 al 2002; tra l’altro Nicolò è anche Nazionale Under 20, siamo contenti e ci potrà dare una grande mano da qui alla fine».