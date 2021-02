Il Real Madrid può sorridere: Zidane guarito dal Coronavirus

Buone notizie per il Real Madrid: Zinedine Zidane è tornato negativo al Coronavirus e quindi a dirigere gli allenamenti

Buone notizie per il Real Madrid. Come si evince da un tweet delle merengues Zinedine Zidane è tornato negativo al Coronavirus ed quindi a dirigere gli allenamenti dei blancos 12 giorni dopo aver contratto il virus: per il tecnico un recupero lampo.

Real Madrid C.F. su Twitter: “⚽🛠️ Zidane se reincorpora a los entrenamientos en la primera sesión de la semana. #RMCity | #HalaMadrid https://t.co/wsGsYNX6d2” / Twitter