Il Pisa piomba su Palombi, ma la Lazio vuole inserirlo nella trattativa con la SPAL per Fares

Il Pisa piomba su Palombi, ma la Lazio vorrebbe inserire l’attaccante ex Cremonese nella trattativa per Fares…

Come riportato da tuttomercatoweb.com, il Pisa avrebbe messo gli occhi su Simone Palombi, attaccante rientrato alla Lazio dopo la positiva avventura con la Cremonese in Serie B. La Lazio difficilmente però si priverà del centravanti per cederlo ai toscani: la dirigenza biancoceleste infatti ha parlato del calciatore anche con la SPAL, con cui è ancora in corso la trattativa per portare nella Capitale Mohamed Fares.