Il Messaggero – L’ombra di Allegri, Inzaghi in piena emergenza

L’ombra di Massimiliano Allegri, ma il presente è Inzaghi.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha ammesso come sia stato difficile rinunciare alla corte del Milan la scorsa estate. L’albanese ha parlato di “amore travolgente”. Quello che, come riporta Il Messaggero, lega l’attuale tecnico della Lazio alla prima squadra della Capitale. Simone Inzaghi inizia l’ennesima stagione alla guida della Lazio sotto l’ombra di Massimiliano Allegri, ad oggi comunque fuori portata per il club capitolino. A breve dovrebbero arrivare novità relative al possibile rinnovo dell’allenatore, che ad oggi rimane in bilico anche in virtù di un calciomercato al di sotto delle aspettative.