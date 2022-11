Il derby è della Lazio! Milinkovic sui social: «Godo! Fiero di noi» – FOTO

La Lazio vince il derby della Capitale, al triplice fischio è Milinkovic a festeggiare sui social il risultato

Non ha potuto dare il suo apporto ai compagni fisicamente, ma il cuore di Milinkovic era sicuramente lì con loro. Proprio il gigante serbo è stato il primo a festeggiare sui social la vittoria della Lazio contro la Roma: una manciata di cuori biancocelesti che valgono più di mille parole.

Poi il Sergente ha aggiunto anche un post: «Oggi come Gladiatore in gabbia ho guardato i miei fratelli combattere per nostri colori. Fiero di noi. GODO».