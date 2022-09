Il Corsport dà i voti, la pagella della Lazio dopo le prime sette giornate

Sulle colonne del Corriere dello Sport si danno i voti, dopo queste prime sette giornate di campionato

Sul Corriere dello Sport si danno i voti. La sosta per la Nazionale ha appena fermato la Serie A ed è così possibile tirare le somme di queste prime sette giornate di campionato. Alla Lazio viene dato un 6.5, motivato così:

«Potremmo chiamarla “la squadra su e giù”. Alla terza giornata, grande vittoria sull’Inter (3-1), alla quarta pareggio a Marassi contro la Samp, alla quinta brutta sconfitta in casa col Napoli. Subito dopo vittoria nitida contro il Feyenoord, finalista della scorsa edizione di Conference League, la settimana seguente cinque labbrate dai danesi del Midtjylland e subito dopo facile trionfo a Cremona con 4 gol. Sarri che parla di germi dentro lo spogliatoio, squadra che un giorno si ritrova e il giorno si perde, capirci qualcosa non è facile. Vale però il 4° posto in classifica, a pari del Milan».