Ikone Lazio, nuova idea per l’attacco: spunta l’esterno viola. Il piano

Ikone Lazio, nuova idea per rinforzare l’attacco dei biancocelesti: spunta anche il nome dell’esterno viola. Le ultime

Come riportato da Repubblica, la Lazio ha messo nel mirino anche Ikoné, la cui avventura alla Fiorentina sarebbe ormai giunta al termine e il rigore sbagliato con il Napoli ne sarebbe la conferma.

Il giocatore, arrivato nel 2022, non è mai esploso in viola e starebbe cercando una nuova destinazione ora per il salto di qualità. I biancocelesti, scrive il quotidiano, ci stanno pensando.