Tare ringrazia Lotito : «Mi ha affidato la Lazio nonostante fossi inesperto. Altre squadre? Rifiutate per un motivo»

Durante l’intervista a Radio Serie A, Igli Tare ha voluto ringraziare Claudio Lotito, presidente della Lazio:

LOTITO – «Lotito per me è fondamentale. Una persona che mi ha dato tanto, sarò sempre grato a lui, ha dato nelle mani di un ragazzo senza esperienza la sorte di una società importante, quindi questa scelta ha un ruolo fondamentale per me. Ci aveva visto lungo. In 15 anni ci sono state proposte di altri club ma li rifiutai anche per riconoscenza verso di lui. Abbiamo un legame forte, perché l’ho visto nei suoi occhi. Lui lo sa. Abbiamo avuto discussioni ma lui aveva una capacità di scordarsi subito di un litigio e di andare avanti. La fine della nostra storia è come la fine di un rapporto consumato negli anni ma che rimane sempre un rapporto bellissimo. I nostri erano litigi per fargli capire il percorso che deve avere una società, soprattutto sul lato tecnico. Parlavamo del centro sportivo, del perché di alcuni giocatori».

L’INTERVISTA DI TARE A RADIO SERIE A