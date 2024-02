Tare esalta Immobile: sul capitano della Lazio l’ha detto veramente!

Igli Tare, ex Direttore Sportivo della Lazio, ha esaltato il capitano biancoceleste Ciro Immobile: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a RAN, Igli Tare, ex Lazio, ha parlato così di Ciro Immobile:

IMMOBILE – «Immobile è uno dei migliori marcatori della storia della Serie A, e di gran lunga il migliore degli ultimi 20 anni. Ha ottenuto risultati straordinari in questi tempi segnando circa 25 gol quasi ogni stagione e diventando capocannoniere quattro volte. Ha avuto diversi problemi di infortuni e non è stato in grado di mostrare le qualità a cui le persone erano abituate da lui. Ma la sua importanza per la squadra resta altissima, nel fine settimana ha segnato ancora nella vittoria contro il Cagliari. Mercoledì potrebbe essere uno dei protagonisti. Al Borussia Dortmund ha fallito per il passaggio dalla mentalità italiana a quella tedesca. È una vita diversa, come la lingua, e poi c’è stata poca pazienza con lui. Ma le qualità di Immobile non sono mai state in discussione. È arrivato al Dortmund come capocannoniere della Serie A, il che la dice lunga sulla sua classe».

LE PAROLE DI TARE ALLA REDAZIONE RAN