Ex Lazio, Tare ricorda: «Ecco quali sono stati i miei più grandi colpi di mercato» Le parole dell’ex ds biancoceleste

Ospite a Radio Serie A, Igli Tare, ex DS della Lazio, ha ripercorso tutta la sua esperienza in biancoceleste:

COLPI DI MERCATO – «I miei più grandi colpi? Quando fai questo mestiere pensi al primo colpo: Brocchi fu la mia prima scelta ed Hernanes fu il mio primo grande colpo. Tutti erano convinti che non lo avrei portato alla Lazio, aveva tante squadre su di lui, ma la mia esperienza fu bellissima perché in 8 giorni in Brasile conobbi il suo agente spettacolare con un modo di fare da film. Su di lui c’era un’altra trattativa con il Lione, non sapevo che ci fosse questa cosa parallela. Hernanes però ci preferì per la passione. Un colpo sfumato all’ultimo? Cavani, Kim che poi andò al Fenerbache».

