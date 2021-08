Tare: «Correa vuole andare via, vediamo nei prossimi giorni»

Tare ha fatto il punto sulla situazione Correa e ha spiegato come la panchina di Luis Alberto sia solo una scelta tecnica

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-partita di Empoli-Lazio. Ecco tutte le dichiarazioni:

SULLA PANCHINA DI LUIS ALBERTO – «Con Sarri serve tanta intensità, Luis Alberto è un pò indietro, è una semplice scelta tecnica. Non c’è nessun caso.

SU CORREA – «Correa vuole lasciare la Lazio, c’è questa possibilità con l’Inter. Vediamo nelle prossime ore, per noi è un calciatore importante. Dipende dall’Inter. C’è anche qualcosa all’estero ma lui vuole rimanere in Italia. Una vera trattativa non è mai partita, c’è la volontà ma niente di concreto. Ci sono i procuratori che stanno lavorando per risolvere il problema. Chi rimane qui deve essere contento, è fondamentale. Rispettiamo Correa perchè si è sempre comportato bene, anche in questo periodo, è stato esemplare. Dobbiamo avere pazienza, si deciderà in un verso o nell’altro».