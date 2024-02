IFAB, clamorosa rivoluzione all’orizzonte: arriva il cartellino arancione? Le ultime

IFAB, possibile clamorosa novità all’orizzonte: al vaglio l’introduzione del cartellino arancione. Tutti i dettagli

Sta arrivando il Cartellino arancione, l’espulsione a tempo, anche nel calcio? L’IFAB – International Football Association Board, l’organo destinato a discutere le modifiche delle regole – si riunirà oggi a Edimbugo per il 138° meeting della sua storia e il punto principale del meeting è la lotta contro le perdite di tempo.

Tra le opzioni che discuteranno i partecipanti, compreso Collina, capo degli arbitri della FIFA, c’è appunto l’introduzione dell’espulsione temporanea, già testata nel calcio dilettante inglese e che ora potrebbe passare allo step successivo, con delle prove nel professionismo. Altri temi di discussione sono le proteste in campo, con l’utilizzo delle bodycam sugli arbitri e l’applicazione dura della regola che permette solo ai capitani di discutere con il direttore di gara. Giro di vite anche sui portieri che tengono il pallone per più dei sei secondi concessi dal regolamento. Ovviamente si parlerà anche di VAR: si pensa di rendere ufficiale l’annuncio pubblico della decisione al video da parte dell’arbitro, mentre – sempre parlando di tecnologia – si lavora per velocizzare i tempi del fuorigioco semiautomatico, con l’obiettivo di arrivare all’automatizzazione completa, nei piani di Collina e Infantino, ai mondiali del 2026.