Il Monza sogna in grande: l’arrivo di Icardi non è impossibile

Icardi al Monza non è Fanta mercato: i brianzoli possono essere aiutati dal Decreto Crescita, si aspetta il PSG

Secondo La Gazzetta dello Sportil trasferimento di Mauro Icardi al Monza dal PSG non è una trattativa impossibile. Se il giocatore spingesse per l’addio il Decreto Crescita potrebbe aiutare i brianzoli per lo stipendio mai parigini dovrebbero comunque contribuire allo stipendio.

In ogni caso il PSG preferirebbe disfarsi dell’ingaggio da 10 milioni, con i bonus, ma solo muovendosi per tappe, anche per rispetto del giocatore. Così, non sarà avviata alcuna trattativa con il Monza, senza prima organizzare un incontro con Icardi.