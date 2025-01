Ibrahimovic Lazio, trattativa in chiusura: Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli. Ecco come stanno le cose

Arijon Ibrahimovic è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio. Come riportato da Fabrizio Romano, la trattativa è in chiusura sulla base di un prestito fino a giugno e un’opzione per l’acquisto fissata a 8-10 milioni. In caso di riscatto, il trequartista firmerà un contratto di tre anni con i biancocelesti.

🚨🔵 Lazio are closing in on deal to sign Arijon Ibrahimovic from Bayern, almost there.

Loan move with salary covered by Lazio until June and €8/10m buy option clause.

If Lazio decide to sign him on permanent deal, Ibrahimovic will sign a 3 year deal at the club. pic.twitter.com/EcJArPKFkV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025