Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer lavorano ancora a parte: out contro il Genoa, potrebbero tornare con la Lazio

Pioli dovrà fare a meno di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic per il match contro il Genoa. Oggi, a Milanello, i due si sono allenati a parte e non saranno a disposizione per la sfida della 12esima giornata di Serie A.

Il difensore e l’attaccante, fuori per infortunio, potrebbero tornare in vista della sfida con la Lazio, che si giocherà il 23 dicembre.