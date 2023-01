I brasiliani contro Neymar: «Era l’unico assente al funerale di Pelè»

Neymar, a far discutere in Brasile è stata l’assenza del giocatore del Psg ai funerali di Pelè creando diatribe in Brasile

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Pelè, e quest’oggi si sono svolti i funerali dell’ex Santos. A far scalpore è stata l’assenza di Neymar, facendo scatenare numerose polemiche fra i brasiliani.

«Avrebbe anche potuto fare pressioni al PSG per venire. Ha fatto pressioni varie volte per venire a delle feste, poteva anche chiedere al PSG un permesso per dire addio a Pelè. Credo che Neymar, come calciatore brasiliano, fosse obbligato a venire a vedere la salma di Pelè. Era un qualcosa di importante per tutto il calcio brasiliano»

A riportare la notizia è il quotidiano AS