Hysaj Valencia, Gattuso: «Economicamente siamo limitati...»

L’allenatore del Valencia Gattuso ha parlato del mercato del club spagnolo, a cui piace Hysaj della Lazio

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, in una inter vista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato del club spagnolo da settimane accostato a Hysaj della Lazio.

MERCATO VALENCIA – «Abbiamo preso Castillejo, Lino e Nico dal Barça. Abbiamo perso Guedes e speriamo di rimpiazzarlo, però qui c’è un controllo preciso in termini economici: il Barça domani inizia la Liga e deve ancora iscrivere vari giocatori, è inutile comprare qualcuno che non ti puoi permettere. Nel tunnel di Mestalla c’è una grande foto di Ranieri: mi piacerebbe stare qui un po’ di tempo e far qualcosa di buono. Economicamente siamo limitati, ma a entusiasmo e voglia di lavorare non ci batte nessuno. Il campo ci dirà dove possiamo arrivare».