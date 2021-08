Da Hysaj a Radu: cinque calciatori in attesa di tesseramento

Hysaj, Radu ma non solo: in casa Lazio sono in cinque in attesa di tesseramento: ecco qual è la situazione

Sbloccare il mercato. Questo è l’obiettivo in casa Lazio a pochi giorni dalla sfida di Empoli. E mentre Lotito studia una soluzione, sono cinque i giocatori che già si allenano a Formello, ma che aspettano il tesseramento: Felipe Anderson, Hysaj, Radu, Kamenovic e Luka Romero.

Ad attendere, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, c’è soprattutto Sarri, che con l’Empoli non vorrebbe fare a meno dell’albanese in difesa e del brasiliano nel tridente offensivo. La situazione comunque va sbloccato entro venerdì alle 12, però poi andrà consegnata la lista alla Lega. E Loito per tranquillizzare il suo Comandante sembra davvero essere disposto a metter mano al portafoglio.