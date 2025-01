Hysaj Lazio, c’è un ostacolo per il trasferimento al Lecce: ecco la possibile soluzione

Hysaj Lazio, il Lecce continua ad insistere per il difensore biancoceleste: c’è solo un ostacolo, ma i salentini propongono una soluzione

Prosegue la trattativa tra Lazio e Lecce per Hysaj. Il terzino albanese piace ai salentini, ma come riportato dal Corriere dello Sport il nodo principale è quello dell’ingaggio, troppo alto per i giallorossi, che però hanno proposto ai biancocelesti una soluzione che può convincere tutte le parti. Ecco di cosa si tratta.

TRATTATIVA – «Il Lecce insiste per avere il terzino albanese, ma pesa l’ingaggio (2,8 milioni totali, la metà fi no a giugno). Il Lecce potrebbe spalmargli lo stipendio prolungando il contratto. E’ un’opzione che può interessare alla Lazio. Hysaj, per ora, resta in panchina».