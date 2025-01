Hysaj Lazio, due club sempre interessati al terzino. Ma c’è un ostacolo alla cessione: ultime novità

Hysaj Lazio, due club di Serie A interessati al terzino che può lasciare il club biancoceleste. Ma c’è sempre un ostacolo

Il Lecce vorrebbe puntare tutto sul giocatore in uscita dal calciomercato Lazio Elseid Hysaj. Nel mezzo però una rivale salvezza sul giocatore. Ecco la situazione raccontata da CalcioLecce.

LA SITUAZIONE – La Lazio sta facendo di tutto affinché Elseid Hysaj lasci Roma durante questa finestra di mercato, con Lecce ed Empoli interessati al difensore albanese. Tuttavia, il suo attuale contratto rappresenta un ostacolo per entrambe le società. Hysaj, infatti, percepisce uno stipendio di 2,8 milioni di euro più bonus, con un accordo che lo lega al club biancoceleste fino al 2026. Da qui a giugno, il difensore dovrebbe incassare circa la metà di questa cifra, un costo troppo elevato per Lecce ed Empoli, che non sono disposte a coprire integralmente l’ingaggio.