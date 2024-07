Hysaj Lazio, NESSUNA offerta per il difensore: il suo futuro resta in BILICO. Le ultime sulla cessione del terzino

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio si sta concentrando sulle cessioni per fare spazio ad eventuali nuovi acquisti. Il candidato principale a salutare la società biancoceleste è Elseid Hysaj, voluto fortemente da Maurizio Sarri e che ora non è più così importante per Baroni.

Il difensore albanese, per il momento, non ha ricevuto alcuna offerta ed ha un contratto fino al 2025 con uno stipendio da 2,8 milioni di euro. La Lazio vuole cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi.