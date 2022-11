Hysaj: «Serve la stessa determinazione del derby. Felice della gestione Sarri»

Elseid Hysaj ha parlato nel pre partita di Lazio-Monza: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

Elseid Hysaj ha parlato nel pre partita di Lazio–Monza. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio.

MONZA – «Oggi servirà la determinazione avuta nel derby. Dobbiamo esprimere in campo la nostra qualità ed essere concentrati al massimo. Stiamo seguendo mister Sarri e la sua idea di gioco, noi giocatori abbiamo cambiato mentalità e la squadra sta riuscendo a giocare bene».

LAZIO – «Sono felice delle tante partite giocate sotto la gestione Sarri, spero di avere molte altre occasioni. Grazie al mister sono arrivato fin qui e mi auguro di continuare su questa strada».

Le parole del giocatore a Sky:

PAROLE – «Ci ha dato una mano il mister a ricordare che queste non sono partite facili, anche se il Monza è una “piccola”. Ci siamo preparati al massimo e vogliamo vincerla».

Il giocatore a DAZN

PAROLE – «Ci serviva un po’ di entusiasmo dopo due partite perse, ma dobbiamo esser bravi a portare questo entusiasmo in partita, rimanendo concentrati e facendo la nostra gara migliore. Loro giocano molto la palla, uscendo da dietro con la palla sui piedi, ma noi abbiamo provato le nostre cose e se saremo bravi funzioneranno. Queste sono le ultime partite, dobbiamo rimanere nelle zone alte dalla classifica ma per farlo dobbiamo passare per il Monza».