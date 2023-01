Hysaj in zona mista: «I black out? E' un problema che cerchiamo...»

Hysaj, il giocatore albanese commenta a caldo la vittoria di quest’oggi contro il Bologna in Coppa Italia soffermandosi ai black out

Al termine della partita vinta contro il Bologna, dinanzi ai cronisti presenti è intervenuto Hysaj il quale analizza la partita soffermandosi anche sui black out della Lazio

PAROLE – «Black-out? È un problema che stiamo cercando di risolvere. Non capiamo neanche noi da cosa possano nascere, sono momenti, anche un minuto, ma che ti possono cambiare la partita. »

«Nel calcio non si sa mai cosa possa succedere da un minuto all’altro. Stiamo cercando di metterci bene dietro, non prendere contropiedi e gestire meglio la partita. Un po’ tutto, venire qui dopo sei anni al Napoli è stata dura anche per me, nonostante io abbia dell’esperienza.»

«Cambiare tutto è diverso. Adesso mi trovo bene con tutti i compagni, con tutta la squadra, stiamo iniziando a fare il gioco del mister, sto entrando anche io nel gioco suo ed è molto bello. »

«Quanto pesa l’assenza di Immobile? Non c’è niente da dire. È tra i migliori attaccanti d’Europa. Ci voleva uno come Felipe che riesce a cambiare ruolo velocemente, ci darà una mano finché non rientrerà Immobile»

MILAN – «Milan? Sarà una partita importante, tutti noi siamo concentrati da stasera al Milan. Se si vince siamo a un punto, se si perde può essere un pericolo per noi. Possiamo pensare di essere lontani, ma alla fine saremmo sempre lì. Dobbiamo pensare solo a fare come stiamo facendo, il campo darà le risposte»