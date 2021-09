Hysaj difende Strakosha: «Mi è dispiaciuto, è un professionista esemplare»

Elseid Hysaj è intervenuto in conferenza stampa pre Torino-Lazio. Il difensore ha difeso il connazionale Strakosha

Prima i compagni, poi i tifosi e Lotito. L’ambiente Lazio fa cerchio attorno a Thomas Strakosha, reo di aver commesso un grave errore nel match contro il Galatasaray.

Nel corso della conferenza odierna di vigilia in vista della sfida al Torino, Elseid Hysaj ha preso le difese del connazionale: «Mi è dispiaciuto per Thomas. Ma è un professionista, la tifoseria gli ha dimostrato affetto, quello che hanno fatto può influire positivamente sul resto della squadra ci vogliono bene e fanno sentire il loro sostegno. In porta abbiamo due fenomeni».