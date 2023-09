Hysaj a LSC: «Con il Milan è sempre una gara complicata» Le parole del terzino

Intervistato nel pre di Milan Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel, Elseid Hysaj, ha parlato del match.

«Con il Milan è una gara complicata sempre. In questo stadio abbiamo avuto sempre difficoltà. Oggi serve grinta e determinazione che abbiamo fatto vedere nell’ultimo partita. Con queste cose sarà più semplice vincere. La prima cosa è giocare il nostro calcio, così possiamo mettere in difficoltà il Milan che è sempre una bella squadra, di ripartenza. Dobbiamo stare attenti e concentrati. Vittoria con il Toro? Ci aiuta perché siamo in un momento difficile. Solo facendo risultati e vincendo ne usciremo»