Holm Bologna, il trasferimento è UFFICIALE: era stato accostato alla Lazio di Tudor. Con l’arrivo di Baroni la pista è tramontata

Era stato accostato al calciomercato della Lazio, ma Emil Holm è stato ufficializzato dal Bologna. Di seguito il comunicato del club emiliano:

COMUNICATO – Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm. Undicesimo calciatore svedese della storia del club, Emil Holm è un difensore classe 2000, noto per le eccellenti doti fisiche e atletiche. Nato calcisticamente tra le fila dell’Annebergs IF, a qualche chilometro dalla città di Göteborg, nell’estate del 2012 entra a far parte delle giovanili dell’IFK Göteborg.

Nel 2018 fa il suo esordio in prima squadra, diventando rapidamente un elemento importante della rosa. Nel gennaio del 2021 viene ceduto al club danese del Sønderjyske e successivamente, nell’agosto del 2021, viene acquistato dallo Spezia Calcio che lo lascia in prestito alla squadra danese per un’altra annata. Rientra in liguria nella stagione successiva collezionando 20 presenze e una rete. Il campionato 2023-2024 lo vede in prestito all’Atalanta con la quale metterà a referto 22 presenze, un gol e un assist, riuscendo infine a conquistare l’Europa League con la squadra di Bergamo. In Nazionale ha rappresentato la Svezia a livello giovanile con le nazionali Under-19 (7 presenze) e Under-21 (6 presenze e 2 reti), prestazioni che nel novembre 2022 gli sono valse la prima convocazione con la Nazionale Maggiore, con la quale al momento ha all’attivo 8 presenze e un gol.

Abile nei contrasti e nel posizionamento, Holm possiede un buon tempismo negli interventi e nei duelli aerei. La sua capacità difensiva è rafforzata da un’ottima comprensione del gioco. In attacco eccelle nei cross dalla fascia destra e nei dribbling, ha un controllo palla sicuro e passaggi precisi. Holm rappresenta il prototipo del terzino moderno: un difensore capace di contribuire in modo significativo in entrambe le fasi di gioco. La sua combinazione di abilità tecniche, fisiche e tattiche lo rende un giocatore completo e versatile. Da giugno 2024 è rossoblù a titolo definitivo.