Hoedt, il mistero del like del giocatore alla Fiorentina sui social

Wesley Hoedt, difensore della Lazio, avrebbe messo like sui social ad un post che esaltava la vittoria della Fiorentina

Wesley Hoedt è stato rimosso dalla lista della Serie A della Lazio per far rientrare Luiz Felipe, che ha recuperato dall’infortunio. Il difensore olandese finisce dunque anzitempo la sua seconda avventura in biancoceleste e sembra aver covato non poco rancore.

Infatti, il giocatore avrebbe messo like sui social ad un post di Sky Sport in cui veniva celebrata la vittoria della Fiorentina proprio ai danni della squadra di Simone Inzaghi. Il numero 14 avrebbe poi prontamente tolto il like, smentendo dunque la vicenda. In caso venisse accertato, non si escludono sanzioni da parte della società