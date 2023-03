Hoedt: «Che ricordo ho del mio periodo alla Lazio? Ne ho tanti». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste

Intervistato dal club olandese, AZ, il doppio ex Wesley Hoedt ha parlato in vista della partita di Conference League tra le sue due ex squadre Lazio e AZ. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Se guardi il club, i giocatori, la Lazio è sicuramente favorita anche se l’Az sta facendo bene con Jansen, mi ha fatto un’ottima impressione. Entrambe hanno le loro chance per vincere. La Lazio è un grande club, i tifosi sono fantastici e appassionati, è un top club. Che ricordo ho del mio periodo alla Lazio? Ne ho tanti, giocare la Champions League, la vittoria della Supercoppa, ho giocato grandi partite contro giocatori come Cristiano Ronaldo, Higuain, Morata, Dybala. La Lazio ruota attorno a Ciro Immobile ma anche a Milinkovic-Savic, sono loro il motore insieme a Luis Alberto, Felipe Anderson. Hanno giocatori di qualità come Pedro, Immobile è un killer dell’area di rigore. L’AZ è una squadra giovane che gioca un buon calcio. La gara di ritorno si giocherà prima del derby, inciderà? Sicuramente è una gara unica, il derby è capace di cambiare una stagione»