Higuain annuncia il ritiro: «Sto andando verso la fine della mia carriera»

Higuain annuncia: «Mi sto preparando al ritiro. Vi svelo quale sarà il mio futuro». Le parole dell’attaccante

Gonzalo Higuain è intervenuto ai microfoni di Tyc Sports. Di seguito le parole dell’attaccante.

RITIRO – «Sto andando verso la fine della mia carriera, ne sono consapevole. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del calcio, che mi ha fatto vivere 15 anni in maniera innaturale. Oggi ho altri interessi».

CRITICHE – «Le critiche efferate e il bullismo mi hanno cambiato: ritrovarsi prima osannato e poi quasi insultato per aver sbagliato qualche gol, creano scompensi a livello psicologico. Se vivi un momento negativo in campo, becchi gli insulti per strada e, se ti azzardi a reagire, le ripercussioni sono doppie. In paesi come Italia e Argentina il calcio viene vissuto senza il minimo equilibrio: la gente pensa che la vita di un calciatore sia facile, in realtà è interamente condizionata dal risultato. E questo non è giusto: vivo da 15 anni questa condizione innaturale e col passaggio in Mls ho detto basta a tutto ciò».