Highlights Serie A, UFFICIALE l’acquisizione da parte della Rai: le ultime sul palinsesto in vista della prossima stagione

Il direttore Marketing della Rai Stefano Coletta ha rivelato che gli highlights della Serie A saranno trasmessi sui loro canali a partire dalla prossima stagione. Quest’ultimi andranno in onda il sabato e il lunedì in seconda serata a Novantesimo Minuto su Rai 2 e la domenica a partire dalle 22:45 a La Domenica Sportiva, sempre su Rai 2. Dunque, una grande novità per la Rai.